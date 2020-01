Raiola : « Pogba de retour à la Juventus ? Les tifosi ont le droit de rêver »

Paul Pogba n’est plus en odeur de sainteté au sein de son club actuel de Manchester United et son agent continue de travailler pour lui trouver un nouveau point de chute. Le ténébreux Mino Raiola œuvre cependant discrètement et ne donne aucune indication concernant les pistes qui existent pour le champion du monde. Ainsi, quand il lui a été demandé de réagir à la rumeur Juventus, qui semble être la plus crédible pour le Français, le célèbre agent a laissé entendre que les retrouvailles avec les Bianconeri n’étaient pas à l’ordre du jour.

Raiola maintient le mystère sur l’avenir de Pogba

« Les fans de la Juve peuvent rêver parce que si vous ne le faites pas, vous êtes morts, a confié Raiola à Tuttosport. Mais moi, je ne travaille pas dans les rêves, mais dans le monde réel. Pour faire les bons choix pour mes clients. Ce n'est pas le moment de dire quel sera l'avenir de Paul ». Pour rappel, le contrat de l’international tricolore chez les Red Devils expire en 2021. Ses responsables anglais sont préparés à l’idée de le laisser partir mais pas avant le prochain mercato estival. Et surtout avec la ferme intention de récupérer en contrepartie une somme qui soit proche de celle qu’ils avaient déboursée pour « La Pioche » en 2016 (100M€).