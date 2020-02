Raheem Sterling (Manchester City) : « Le Real Madrid, un club fantastique »

Raheem Sterling souffle chaud et le froid. Notoirement convoité par le Real Madrid, en tout cas, selon la presse anglaise et espagnole, le joueur anglais a confessé son admiration pour les Merengue. Alors que Manchester City défie bientôt le Real en 8es de finale aller de Ligue des champions, Sterling a dit tout le bien qu'il pensait de l'escouade de Zinedine Zidane :

Sterling : "Le Real Madrid ? C'est énorme"

"Je suis à Manchester City et je suis très heureux, mais je dis aussi que le Real Madrid est un club fantastique. Quand vous voyez le maillot blanc, vous savez très exactement ce que représente le club, c'est énorme. Même si je dois dire que j'ai un excellent contrat avec Manchester City (jusqu'en 2023, ndlr) et je dois le respecter", a confié Sterling dans AS. L'international anglais en a ensuite remis une couche sur l'attractivité du club madrilène, tout en précisant qu'il se voit rester à City... pour le moment : "Nous avons une grande opportunité pour briller en Ligue des champions, même si je dis toujours que le Real Madrid est un club fantastique, dans un pays avec un temps incroyable. Mais je le répète: je suis très heureux à City. Personne ne sait ce qui nous attend à l'avenir. Je suis un joueur toujours ouvert aux défis, mais le mien est actuellement à Manchester City." Des propos qui interviennent peu de temps après la suspension de Manchester City en Ligue des Champions pour les deux prochaines années. Sterling prépare-t-il le terrain ?