Quelle place pour Cristiano Ronaldo à Manchester City ?

L’été 2021 aura donc été spectaculaire sur le plan du mercato européen. Les deux meilleurs joueurs des vingt dernières années devraient avoir changé d’écurie au moment de la clôture du marché des transferts, fixée mardi soir. Sextuple Ballon d’Or France Football, Lionel Messi a déjà fait retentir un premier coup de tonnerre en quittant le FC Barcelone pour atterrir au Paris-SG. Quant à Cristiano Ronaldo, il est en passe également de bouger et de quitter la Juventus Turin.



Après trois ans passés en Italie, le Portugais quintuple Ballon d’Or semble désormais tout proche de rallier Manchester City. Inattendu, ce transfert devrait se réaliser dans les prochaines heures. Désireux de voguer sous d’autres cieux, CR7 a trouvé une porte de sortie qui devrait le ramener en Angleterre, douze ans après son départ de l’autre club de Manchester, Man United.



Un nouveau challenge inattendu pour Ronaldo

En Italie, on indique que Cristiano Ronaldo a vidé son casier au sein du vestiaire du centre d’entraînement bianconero et qu’il compterait faire ses adieux à ses coéquipiers de la Vieille Dame ce vendredi. Son célèbre agent Jorge Mendes s’emploie ardemment pour régler son transfert avec les dirigeants de la Juve et de City, et cela se devrait se régler assez rapidement, avant peut-être même la deuxième sortie de la Juventus en Serie A, samedi soir contre Empoli (20h45).





Alors qu’il reste un an de contrat à l’attaquant portugais, le club italien souhaiterait obtenir au moins 25 millions d’euros d’indemnités selon Sky Sports. Mendes, lui, pousserait pour que Ronaldo parte libre. Quoiqu’il en soit, l’affaire devrait se conclure. A 36 ans et demi, Ronaldo va s’offrir un nouveau challenge qui ne manque pas de sel. Mais comment va-t-il s’inscrire dans le dispositif de Pep Guardiola à City ?



Hygiène de vie irréprochable mais il ne court plus beaucoup



La question vaut franchement le détour car il est vrai que ce transfert va proposer un attelage complètement inattendu. Cristiano Ronaldo possède une hygiène de vie remarquable depuis de nombreuses années et a terminé meilleur buteur du dernier championnat d’Italie avec 29 réalisations (dont 6 penalties). Il affiche un corps musclé de jeune homme, mais il ne court plus beaucoup.



A Manchester City où les joueurs sont en mouvement perpétuel selon les préceptes de Pep Guardiola, Ronaldo pourrait alors évoluer en attaquant de pointe au sein du 4-3-3 le plus souvent utilisé par le coach catalan. Ronaldo s’est installé au poste d’avant-centre ces dernières années avec la Juventus et le Portugal, mais à City, on demande au numéro 9 de beaucoup bouger. Y parviendra-t-il au sein d’un championnat anglais exigeant sur le plan physique ?



A la pointe 4-3-3 de Guardiola a priori



Ronaldo connait évidemment la Premier League pour y avoir évolué six saisons de 2003 à 2009 mais il était alors en pleine force de l’âge. Pointe du système de Guardiola, il évoluerait alors a priori avec Ryad Mahrez et Phil Foden sur les côtés, plus Kevin De Bruyne et Jack Grealish, autre recrue phare du mercato des Sky Blues (recruté pour 117 M€), derrière lui. De magnifiques pourvoyeurs de ballons à même de servir royalement CR7.



Le technicien de City pourrait-il aussi faire évoluer son schéma en fonction de la venue du Portugais ? Et évoluer parfois peut-être en 4-4-2 avec un duo Ronaldo-Gabriel Jesus ou Ronaldo-Sterling, ou alors déporter momentanément Ronaldo sur le côté gauche ? Cela restera à voir. Le joueur multi-titré, qui aura 37 ans le 5 février 2022 et devrait s’engager pour deux ans en faveur du club mancunien, adore les défis. Il va s’en voir proposer un de taille.