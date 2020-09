Quel avenir pour Mohamed Elneny à Arsenal ?

Revenu de son prêt à Besiktas, Mohamed Elneny a participé aux deux dernières sorties d'Arsenal : l'amical contre les MK Dons (4-1) et la finale du Community Shield contre Liverpool, remporté par les Gunners aux tirs au but (1-1, 5-4 tab). Mais l'international égyptien restera-t-il durablement dans les plans de son entraîneur et ancien coéquipier Mikel Arteta ? Interrogé sur le sujet en conférence de presse la semaine passée, le technicien espagnol s'est montré plutôt évasif. « Le 6 octobre (date de la clôture du mercato cette année, ndlr), c'est encore loin, a-t-il répondu. Il est difficile de dire aujourd'hui ce qu'il va se passer. »

La Sampdoria à l'affût

L'avenir de Mohamed Elneny (28 ans) paraît conditionné à d'éventuelles arrivées mais aussi à l'évolution d'autres milieux de terrain de l'effectif d'Arsenal : Lucas Torreira et Mattéo Guendouzi, considérés comme proches de la sortie, ainsi que Dani Ceballos, dans l'expectative quant à un nouveau prêt par le Real Madrid. En attendant, Tuttomercatoweb nous apprenait ces dernières heures que la Sampdoria suivait de près la situation du Pharaon. Le club entraîné par Claudio Ranieri serait intéressé par un prêt. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'ancien du FC Bâle a fait depuis son arrivée en 2016 89 apparitions avec Arsenal, pour deux buts et huit passes décisives.