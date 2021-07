Un mercato impressionnant. Le Paris Saint-Germain s'est montré particulièrement inspiré cet été. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georgionio Wijnaldum ont débarqué dans la capitale française et cette dernière arrivée a été rendue possible par l'un des joueurs parisiens, qui a convaincu le milieu batave - convoité par le Barça - de poser ses valises à Paris.

Rafinha a convaincu Wijnaldum

"J’avais déjà entendu de bonnes choses sur ce club. J’ai joué avec Thiago Alcantara et son frère Rafinha joue au PSG donc il m’a expliqué comment son frère s’était adapté à son arrivée. Il m’a dit que c’était un club où les gens étaient proches, comme une famille", a ainsi raconté Georginio Wijnaldum, pour RMC Sports.



"C’était quelque chose d’important pour moi car je quitte un club qui était comme une famille. À Liverpool, chaque fois que tu vas jouer ou t’entraîner, c’était comme d’aller retrouver sa famille. C’était un point très important pour moi avant de choisir le PSG", a encore confié le Batave, qui a entrepris, de son côté, de convaincre Paul Pogba. Avec réussite.