PSG : Un titi prêté à Bordeaux

Un prêt avec option d’achat

Le PSG a réussi l’un des transferts du siècle en attirant l’homme aux six Ballons d’Or, Lionel Messi. Dans le sens inverse, le vice-champion de France est également actif. L’un de ses titis, Timothée Pembélé, a été prêté cette saison aux Girondins de Bordeaux. Un deal incluant une option d’achat au montant non révélé. Le jeune défenseur central (18 ans) a joué neuf matches la saison passée au PSG, dont un justement contre Bordeaux en Ligue 1. Utilisé principalement par Thomas Tuchel, il n’a joué que quatre minutes sur la seconde partie de saison sous les ordres de Mauricio Pochettino. Pembélé était barré par la concurrence à Paris et ses espoirs de grapiller du temps de jeu se sont un peu plus envolés avec l’arrivée de la légende du Real Madrid, Sergio Ramos, dans la capitale.A Bordeaux, l’international espoirs revenu du Japon où il a disputé les Jeux Olympiques devrait avoir plus de temps de jeu. Ce dont un jeune joueur a besoin pour progresser au plus haut niveau. Le directeur technique des Girondins, Admar Lopes, est allé dans ce sens au moment d’évoquer l’arrivée du Parisien. « Pour ce poste, Timothée a toujours été notre première option au cours de ce mercato. Nous connaissons le joueur depuis son plus jeune âge. Il dispose d’un profil parfait pour évoluer dans le football moderne et a une maturité ‘inhabituelle’, eu égard à son âge. Dans notre club, Timothée va pouvoir évoluer dans un contexte qui va lui permettre de développer tout son talent », a-t-il déclaré dans le communiqué des FCGB. C’est avec le numéro 22 que le néo-Bordelais tentera de s’affirmer dans la charnière.