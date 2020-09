PSG : Un remplaçant pour Bernat ? Tuchel dit non

Malgré la blessure longue durée de Juan Bernat pour de longs mois (au moins six) après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel ne fait pas du recrutement d’un latéral gauche une priorité avant la fermeture du marché estival, comme il l'a dévoilé en conférence de presse. "On a Layvin (Kurzawa), même s’il est suspendu (6 matchs, ndlr), on a (Mitchel) Bakker et Abdou Diallo, ce n’est pas la priorité d’acheter un joueur", a confié l'Allemand ce samedi à la veille d’un périple à Nice (13h).

Tuchel a d'autres cibles en vue

Le PSG ne restera pas sage au mercato pour autant. Il sera même plutôt ambitieux avec la volonté d'acquérir un joueur par ligne. "Les priorités sont claires, on a besoin d'un attaquant, d’un défenseur central et d’un milieu de terrain. On doit remplacer les joueurs qu'on a perdus", ajoute le coach du champion de France.