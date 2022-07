En cette période de mercato estival, plusieurs joueurs du PSG sont poussés vers la sortie. Certains d’entre eux n’ont pas été conviés pour la tournée au Japon, mais d’autres figurent dans le groupe qui s’est installé pour une dizaine de jours au pays du soleil levant. L’Allemand Thilo Kehrer en fait partie.

Même poussé vers la sortie, il joue le jeu

Kehrer ne fait pas partie des plans de Christophe Galtier pour la nouvelle saison. Et il lui a été signifié explicitement qu’il pouvait se trouver un nouveau club. Une situation qui aurait pu amener l’intéressé à bouder ou entrer en conflit avec ses responsables, mais il n’en est rien. C’est même l’attitude contraire que le joueur affiche en ce moment.



Selon une information du Parisien, l’ex-joueur de Schalke 04 fait partie des trois éléments qui se montrent les plus investis à l’entrainement, en compagnie de Lionel Messi et de Keylor Navas. « Pour l’instant, les mecs jouent le jeu, même s’ils savent qu’ils ne feront bientôt plus partie des vestiaires », révèle un intime du vestiaire. Auteur de 34 matchs joués avec le PSG la saison dernière, dont 20 comme titulaire, Kehrer veut manifestement encore croire en un avenir du côté du Parc.