Sortant d’une saison très décevante au Paris SG, Mauro Icardi n’intéressait pas grand-monde chez les recruteurs. Plus personne ne croyait en sa capacité de retrouver le niveau qui était le sien à l’Inter Milan. Plus personne ou presque. L’AC Monza, équipe nouvelle promue dans l’élite italienne, aimerait bien pouvoir l’attirer dans son effectif.

Icardi associé à Dybala ?

Selon Gianluca Di Marzio, Adriano Galliani, le principal dirigeant de ce club, a contacté Wanda Nara, l’agent et épouse d’Icardi, pour voir si un transfert les intéressait. Il convient aussi de trouver un accord avec Paris, mais nul doute que les responsables franciliens ne vont pas s’opposer à la cession de l’Argentin. Se débarrasser de leur numéro 18 fait même partie de leurs priorités à l’heure qu’il est.



Icardi n’est pas le seul attaquant de renom que cible Monza. Les Lombards rêvent aussi de pouvoir signer Paulo Dybala. Ce dernier a quitté la Juventus et aucune écurie n’a encore réussi à le séduire. La Joya a certainement d’autres ambitions que de jouer le maintien en Serie A, mais dans le football on a vu des mouvements encore plus surprenants se produire. C’est pourquoi le club de Silvio Berlusconi peut croire en ses chances de l’enrôler et constituer un tandem de choc en attaque.