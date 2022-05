Dix-sept mois après son arrivée au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est plus décrié que jamais et ne devrait pas survivre à la prochaine intersaison. Pour succéder au technicien argentin, plusieurs noms circulent avec insistance, dont celui de Thiago Motta, Joachim Löw ou encore Marcelo Gallardo. Et c'est justement de ce dernier dont il est question puisqu'il va débarquer à Paris. L'occasion peut-être de rencontrer les dirigeants du club parisien ?



Si l'ancien joueur de l'ASM s'offre une petite visite en France, c'est d'abord parce qu'il vient assister à la finale de la Ligue des champions qui aura lieu le 28 mai prochain entre Liverpool et le Real Madrid, du côté du stade de France. Mais pour la presse argentine, nul doute que Gallardo va joindre l'utile à l'agréable. Selon TyC Sports, une réunion entre l'actuel entraîneur de River Plate et les dirigeants du PSG n'est pas à exclure. Loin de là.

Aller au bout de sa mission

Passé dans l'équipe parisienne en tant que joueur entre janvier 2008 et janvier 2009, Marcelo Gallardo est sous contrat avec River jusqu'au mois de décembre 2022. Pas sûr que ses dirigeants acceptent de le laisser partir, d'autant que depuis qu'il s'occupe de l'équipe argentine, il y a remporté un championnat et deux Copa Libertadores, entre autres trophées (13 au total). A noter enfin, que le stratège a déjà affirmé qu'il comptait aller au bout de sa mission.