La première de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG a été assez décevante, notamment du point de vue du jeu. Manquerait-il une pièce dans le schéma du coach argentin ? Lors de sa conférence de presse d'intronisation, l'ancien défenseur avait clamé que "les grands joueurs sont les bienvenus au PSG". Certains seraient sur le point de rallier le club de la Capitale. Le PSG serait ainsi "optimiste" dans le dossier Dele Alli. Le champion de France se verrait bien obtenir un prêt de l'international anglais selon les informations de The Telegraph.

Le PSG veut un prêt pour Dele Alli

Le média anglais affirme ainsi qu'après avoir formulé trois propositions infructueuses aux Spurs, les recruteurs franciliens estiment que la quatrième sera la bonne et comptent sur les bonnes relations entretenues entre Mauricio Pochettino et Daniel Lévy, le grand sachem de Tottenham. Dele Alli, 24 ans, ne joue pas beaucoup sous la férule de José Mourinho et a même été critiqué par le Special One cette saison. La Ligue 1 lui permettrait donc, à titre personnel, de se relancer. Affaire à suivre...

Mercato Express : Paris revient à la charge pour Dele Alli :