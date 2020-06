PSG : Thiago Silva vers Tottenham ?

Thiago Silva a été jugé indésirable par le PSG. Dans quelques semaines, et après huit ans de bons et loyaux services, le Brésilien sera invité à voir ailleurs. Même s’il n’est plus très jeune (35 ans), l'expérimenté défenseur ne devrait pas être à court d’offres pour un nouveau challenge. Si l’on se fie aux révélations de The Sun, « O Monstro » intéresserait déjà un grand club anglais. Les Spurs de Tottenham évalueraient déjà la possibilité de l’enrôler.

L’option idéale pour un rebond ?

Le club londonien est dans l’obligation de remplacer Jan Vertonghen cet été, et Thiago Silva émerge comme la recrue idoine pour ce poste. Il reste performant et a un riche vécu du haut niveau.L’international auriverde aurait de quoi être séduit par la possibilité de rejoindre les vice-champions d’Europe, surtout que cela lui permettra de rester compétitif en vue du Mondial 2022. Il a d’ailleurs déjà fait savoir qu’il n’est pas question de rentrer au Brésil pour l’instant. S’il s’engage à Tottenham, Thiago Silva pourra compter sur deux anciens parisiens pour faciliter son intégration, en l’occurrence Lucas Moura et Serge Aurier.