C'était encore loin d'être officiel, mais on s'en rapproche. L'Equipe relate les dires de Leonardo sur les départs de deux stars du PSG, à savoir Edinson Cavani (33 ans) et Thiago Silva. Des propos qui sortiront dimanche dans un entretien accordé au JDD.



« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. On se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », déclare le directeur sportif parisien.

Tuchel ne partira pas



On ne connaît pas encore les prochaines destinations des deux joueurs, mais ils finiront la campagne européenne du PSG si les formes juridiques le permettent. La décision fait suite à l'achat onéreux de Mauro Icardi cet été (50 millions d'euros) : « Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait. » Concernant le coach du PSG Thomas Tuchel, Leonardo ferme la porte à un départ. Le club ne contacte pas d'autre en entraîneur, comme le confirme Leonardo. « Tuchel sait tout, il n'y a rien avec personne. »