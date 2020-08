PSG : Thiago Silva de retour en Italie ?

Thiago Silva pourrait rejoindre Franck Ribéry à la Fiorentina cet été. En tout cas, selon une indiscrétion du Corriere dello Sport. Le média italien affirme que le club toscan a jeté son dévolu sur le vétéran brésilien du PSG et le convoite depuis plusieurs semaines. Le joueur est très attaché au PSG, lui qui confiait récemment que son cœur est "rouge et bleu pour la vie", et aimerait rester dans les rangs du finaliste de la Ligue des Champions. Le Corriere affirme pourtant que la Viola dispose d'un accord avec l'ancien milanais, qui retrouverait donc les pelouses de Serie A et été après son passage remarqué chez les Rossoneri. Pour rappel, Thiago Silva sera en fin de contrat avec le PSG au terme du Final 8 de la Ligue des Champions.