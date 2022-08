PSG : Skriniar retiré du marché par l'Inter Milan

Christophe Galtier va sans doute déchanter. Courtisé depuis de très longs mois par le PSG, Milan Skriniar ne devrait pas rejoindre le Parc des Princes lors de ce mercato estival. Le technicien avait expliqué attendre encore 3 recrues d'ici la clôture de la fenêtre des transferts et Paris, par l’intermédiaire d'Antero Henrique, a tenté son maximum avec le défenseur central comme l'explique Sky Sport. En effet, la source indique que le dirigeant aurait présenté une offre de 50 millions plus des bonus pour Skriniar, offre refusée par l'Inter Milan.

Une prolongation à venir avec l'Inter pour Skriniar ? Bien décidé à conserver son élément, l'Inter aurait déjà communiqué au défenseur la volonté de renouveler son contrat expirant en 2023, avec un ajustement de salaire au niveau des meilleurs joueurs de l'effectif entraîné par Simone Inzaghi. Le président du club intériste, Steven Zhang a de son côté tenu à affermir sa position dans le dossier du défenseur à la valeur marchande estimée de 65 millions d'euros (par le site Transfermarkt). En effet, il aurait signifié à ses dirigeants que Skriniar n'était plus transférable, le retirant ainsi du marché estival. Si cela pourrait être un coup de bluff, RMC Sport annonce ce vendredi soir que "le dossier est très mal embarqué" pour Paris est qu'à moins d'un retournement improbable de situation, "Skriniar ne s'engagera pas avec le Paris Saint-Germain". Il va donc falloir que Luis Campos, Christophe Galtier et Antero Henrique trouvent une alternative pour renforcer possiblement l'axe central du PSG à moins de deux semaines de la clôture du mercato.