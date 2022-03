La première expérience de Sergio Ramos dans un championnat étranger ne se passe aussi bien que prévu. Et c’est un doux euphémisme que de le souligner. Gêné par les blessures à répétition et des rechutes incessantes, l’arrière espagnol n’a pu participer qu’à cinq matches avec le PSG. Un chemin de croix qui aurait pu l’amener à vouloir écourter son séjour dans la capitale française, mais ce n’est pas son intention. Tandis que les rumeurs font état d’un retour à l’envoyeur, le chevronné défenseur andalou est toujours déterminé à s’imposer à Paris.

Ramos veut prouver qu’il n’est pas fini

Selon une information de L’Equipe, le champion du monde 2010 a bien l’intention d’aller au bout de son contrat avec les vice-champions de France. Un bail qui s’étire jusqu’en 2023. Il a non seulement envie de rendre la confiance qu’on lui a été témoignée, mais aussi de tout gagner. En outre, il est prêt à endosser son rôle dans leader et guider l’équipe vers les sommets. Jusque-là, en raison de son indisponibilité, il n’était pas vraiment légitime pour cette responsabilité, mais une fois opérationnel il fera tout pour répondre aux attentes dans ce domaine.



Actuellement, Ramos se remet d’une blessure au mollet. Une séance est prévue ce samedi pour le tester. S’il répond positivement, il y a une chance pour qu’il effectue le déplacement à Monaco dimanche soir.