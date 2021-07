Sergio Ramos est désormais un joueur du PSG. Après son départ du Real Madrid, c’est le club qu’il était désireux de rejoindre plus que tout. Certains pourraient en douter et expliquer sa venue dans la capitale française comme une bonne opportunité financière saisie de son côté, mais la liste des clubs qu’il a éconduits ces derniers jours tend à confirmer qu’il n’avait d’yeux que pour les vice-champions de France.





Sergio Ramos a décliné la PL



Le défenseur espagnol a refusé deux offres lucratives émanant d'Angleterre d’après ce que révèle Goal Espagne. Arsenal lui proposait un contrat de deux ans, avec un salaire de 17M€ par an. Avec cette rémunération, les Gunners pensaient faire oublier à l’ancien merengue le fait qu’il n’y ait pas de Ligue des Champions au programme dans le nord de Londres. En vain. Par ailleurs, Manchester City a aussi fait une proposition intéressante. Un bail de deux ans, ainsi que la possibilité ensuite de rallier la MLS pour jouer au sein de la filiale du club, le New York City. Ramos est donc resté insensible à ses appels. Il a dit oui au PSG, parce qu’il reste un compétiteur et que le projet sportif est ce qui l’intéresse avant tout. Bien sûr, du côté du Parc des Princes, il a aussi reçu une importante rétribution. 12M€, ça sera son salaire annuel, avec des bonus pouvant atteindre les 15M€. De quoi joindre l’utile à l’agréable.