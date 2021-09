PSG - Sarabia file au Portugal

"Le milieu offensif espagnol est prêté au Sporting CP jusqu’au 30 juin 2022", a indiqué le vice-champion de France dans un communiqué. Formé au Real Madrid et passé par Getafe (2011-16) et le Séville FC (2016-19), Sarabia, qui a participé en juin à l'Euro avec l'Espagne, avait rejoint le Paris SG en juillet 2019. Il a disputé 79 matches et inscrit 22 buts sous le maillot du PSG, mais son temps de jeu était soumis à une rude concurrence avec la présence au milieu de terrain notamment de Marco Verratti, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum, arrivé cet été en provenance de Liverpool. Le Sporting a été sacré en mai dernier champion du Portugal pour la première fois depuis 2002.

🆗🔄@Pablosarabia92 est prêté au @Sporting_CP jusqu’au 30 juin 2022.



Le Club souhaite à Pablo de réussir une très belle saison avec le Sporting CP. ✊❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2021