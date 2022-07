Avant sa tournée au Japon, le PSG est passé à la vitesse supérieure au niveau du recrutement. Le Rémois Hugo Ekitike va s’engager dans les prochaines heures avec les champions de France et après lui c’est Renato Sanches qui est attendu pour rejoindre l’équipe francilienne. Selon Le Parisien, plus rien ne s’oppose à ce que l’international portugais prenne la direction de la capitale.

Le PSG va payer 12M€ pour Renato Sanches

Alors qu’il était aussi courtisé par l’AC Milan, Renato Sanches a fait de Paris sa priorité. Et la réciproque n’est pas loin d’être vraie puisque Luis Campos voulait à tout prix recruter cet élément. Les négociations, menées ces derniers jours entre Antero Henrique et Olivier Létang, sont sur le point d’aboutir. L’indemnité du transfert devrait tourner aux alentours de 12M€. C’est 8M€ de moins que ce que Lille avait déboursé en 2019 pour l’arracher au Bayern. Cela reste quand même une bonne opération pour les Nordistes vu que l’ancien Golden Boy n’avait plus qu’un a de contrat de chez eux.



Une fois qu’il se sera engagé en faveur du PSG, Renato Sanches rejoindra ses nouveaux coéquipiers au Japon. Il y retrouvera notamment trois de ses compères en sélection lusitanienne, en l’occurrence Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha. Le quatuor va devoir être à la hauteur des attentes.