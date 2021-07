Arrivé en début de semaine dans la capitale, Achraf Hakimi fait déjà l'unanimité au Paris Saint-Germain. Et à en croire les propos de ses anciens entraîneurs, l'ancien Intériste a impressionné partout. Hervé Renard, qui l'a dirigé en équipe du Maroc, n'y est pas allé par quatre chemins.

Hakimi, la recrue idéale pour le PSG selon Hervé Renard

“Oui, je pense (qu'il est la recrue idéale pour le PSG, ndlr). Il a démontré sa capacité à s’adapter d’abord à Dortmund, à seulement 19 ans, en devenant titulaire comme latéral droit ou gauche, a expliqué le technicien dans des propos accordés au quotidien Le Parisien. Il a ensuite gravi une nouvelle étape importante à l’Inter. À 22 ans, il a déjà joué en Espagne au Real Madrid, puis il s’est imposé en Allemagne et en Italie et, maintenant il arrive en France.”



“Il n’a rien à envier à personne, même s’il n’a pas encore l’expérience d’un César Azpilicueta, le défenseur de Chelsea, a continué Hervé Renard. Un joueur comme Kyle Walker est aussi très fort défensivement, mais Achraf possède des qualités différentes. Pour moi, il fait partie du top 3 mondial. Il a encore réalisé une très belle saison avec l’Inter avec de très belles statistiques à la clé. Il est impressionnant. Paris n’a pas déboursé 60 millions d’euros pour rien”, a conclu l'ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas, très bienveillant envers son ancien protégé.