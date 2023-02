PSG : Ramos ne voulait pas laisser partir Navas

Ce sont des images entre coéquipiers toujours agréables à voir. Ainsi, alors que Keylor Navas est parti en prêt du côté de Nottingham Forrest mardi soir, dans les dernières minutes du mercato, il a vu Sergio Ramos faire tout son possible pour le retenir. Les deux hommes s'apprécient beaucoup étant donné qu'ils ont joué de nombreuses années ensemble du côté du Real Madrid. Avec notamment trois Ligue des Champions remportées ensemble, Navas et Ramos sont devenus de véritables amis et leurs retrouvailles à Paris à l'été 2021 avait été une très bonne nouvelle. Mais devenu remplaçant cette saison derrière Gianluigi Donnarumma, Navas avait besoin de retrouver du temps de jeu et il a donc filé en prêt du côté de la Premier League.

Quand Ramos veut retenir Navas

Sauf que Sergio Ramos n'était pas d'accord avec cette décision et le défenseur champion du monde en 2010 a voulu retenir Navas ... avec humour. C'est au travers d'une vidéo postée sur les réseaux qu'on peut voir le défenseur du PSG, blessé mercredi soir face à Montpellier, en train d'enlacer le portier costaricien. Ramos multiplie les gestes d'affection à l'encontre du gardien, incapable de pouvoir s'en aller des bras de l'Espagnol. Les deux amis vont donc se quitter à nouveau mais on peut voir au travers de cette vidéo toute l'affection qu'ils se portent mutuellement.