PSG, quelles recrues au milieu ? 4 joueurs se détachent !

Une nouvelle ère va s'ouvrir au Paris Saint-Germain. En annonçant la prolongation de contrat pour 3 ans de Kylian Mbappé au nez à la barbe du Real Madrid, le club de la capitale n'a pas simplement conservé son meilleur joueur. Il a posé les bases d'une nouvelle stratégie sportive, dans laquelle le champion du monde sera le grand protagoniste. Après les échecs à répétitions sur la scène européenne, Paris a bien l'intention d'apporter des corrections à son projet pour continuer sa progression. Dans l'organigramme, le départ de Leonardo appelle l'arrivée imminente de Luis Campos, tandis que le dossier de l'entraîneur devrait vite revenir sur la table.

Mais ces bouleversements en coulisses ne signifient pas que le Paris Saint-Germain restera inactif pour les joueurs de son effectif. Bien au contraire. L'arrivée d'un nouveau technicien et d'un nouveau directeur sportif redistribue les cartes. L'attaque reste en chantier avec le départ d'Angel Di Maria, qui devrait être remplacé. Mais c'est au milieu de terrain, surtout, que les changements devraient être les plus nombreux.

Plusieurs noms étudiés

Dans un secteur où Marco Verratti demeure le seul élément intouchable, de nombreux profils sont étudiés pour apporter plus de consistance. Un nom semble faire l'unanimité : Aurélien Tchouaméni. Le Monégasque est aussi suivi de très prêt par le Real Madrid, qui devrait formuler une offre prochainement selon Le Parisien.

Le quotidien français évoque également les pistes de Renato Sanches (Lille) et Frenkie de Jong (FC Barcelone). Luis Campos apprécierait le profil du premier, qu'il avait fait venir à Lille, tandis que le second rêverait d'évoluer dans la même équipe que Kylian Mbappé. Enfin, un autre milieu de terrain de Ligue 1 serait scruté par le Paris Saint-Germain. Le nom de Seko Fofana avait été évoqué il y a quelques semaines. Avec sa superstar offensive dans ses rangs, le PSG a bien un objectif en tête : avoir un équilibre. Et pour cela, il devra trouver le juste milieu.