PSG : Quel avenir pour Messi ?

L’élimination essuyée par Paris en Coupe d’Europe mercredi dernier a donné lieu à plusieurs interrogations, parmi lesquelles celle qui entoure le cas de Lionel Messi. Le génie argentin serait-il frustré par sa première saison compliquée dans la capitale française au point d’envisager un départ dès l’été prochain ? La question parait légitime.

Messi parti pour rester

Il semblerait toutefois que la réponse soit négative. Même si la presse catalane a rapidement fait état d’une potentielle approche que pourrait faire le Barça pour récupérer son ancienne star, La Pulga n’a nullement l’intention de quitter Paris. En signant avec la formation francilienne jusqu'en 2023, il s’est fixé un plan et il compte bien le respecter. Messi avait comme objectif d’arriver au Mondial du Qatar en étant le plus compétitif possible.

Et il a toujours la certitude que c’est au PSG qu’il a le plus de chances de remplir cette mission, si l’on en croit ce que révèle L’Équipe. C’est pourquoi « un départ anticipé n’est pas d’actualité ». Par ailleurs, et contrairement aux bruits qui circulent, le septuple Ballon d’Or serait « content » au sein de sa nouvelle équipe et qu’il y a « finalement pris ses marques ».