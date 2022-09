Le Paris Saint-Germain a réussi un tour de maître en parvenant à convaincre in extremis Kylian Mbappé de rester quelques saisons de plus au Parc des Princes. La deuxième étape consistait à remodeler l'effectif, selon des critères discutés notamment avec la pépite offensive. Au terme du mercato, force a été de constater que le cahier des charges n'a pas été totalement rempli, et le conseiller sportif Luis Campos ne s'en est d'ailleurs pas caché. Au rayon des joueurs souhaités qui ne sont finalement pas venus, deux éléments du Real Madrid sont cités.



Selon une indiscrétion de Defensa Central, les recruteurs du Paris Saint-Germain ont ainsi tenté d'approcher Vinicius Junior. S'il a depuis prolongé son bail au Real Madrid, l'attaquant brésilien était à l'époque dans le viseur de Leonardo, ainsi que dans celui de Luis Campos cet été. La mission était toutefois impossible, d'autant que le Real n'a pas trainé pour opposer une fin de non-recevoir aux Parisiens.

Valverde a aussi refusé

La seconde piste évoquée par le média espagnol se nomme Federico Valverde. Mais là encore, les négociations n'ont même pas pu débuter, la faute au refus catégorique de l'international uruguayen. Ce dernier aurait ainsi expliqué qu'il souhaitait effectuer toute sa carrière à Madrid et qu'il se voyait même y prendre sa retraite. Ni plus, ni moins.