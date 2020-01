Le Paris Saint-Germain a officialisé ce lundi la prolongation de Marquinhos. L'international brésilien est désormais lié au club de la capitale jusqu'en juin 2024. Un choix logique si l'on considère son statut actuel - il est vice-capitaine derrière Thiago Silva - et sa cote de popularité auprès des supporters parisiens. Le principal intéressé a d'ailleurs reconnu dans des propos retranscrits sur le site officiel du club qu'il avait à Paris un environnement propice à son épanouissement personnel.

Marquinhos et Paris, une histoire d'amour qui dure

"La ville de Paris et le PSG me donnent tous les arguments pour que je reste ici et pour que je prolonge mon contrat, a souligné Marquinhos. C'est un club ambitieux, qui veut encore créer de bonnes choses et marquer l'histoire du football. Après, il y a le côté vie, le côté familial. Ma famille est vraiment très bien ici. Je me sens vraiment à la maison. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'y avait pas d'autre choix, il y a juste à continuer à vivre cette belle histoire ensemble".