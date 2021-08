Mauricio Pochettino, le coach du PSG, est connu pour ne pas être très friand des questions en rapport avec le mercato. Mais, dimanche soir, après la rencontre des siens contre Reims (2-0), il ne pouvait y échapper. Le technicien argentin a eu surtout à évoquer le cas de Kylian Mbappé. Bien qu’auteur d’un doublé et d’une performance rayonnante, l’international tricolore peut toujours quitter le club d’ici mardi soir pour s’engager en faveur du Real Madrid.

La grosse frayeur de Pochettino



En conférence de presse, il a été demandé à l’entraineur parisien si le match auquel on venait d’assister était le dernier de Mbappé avec l’équipe de la capitale. Il est alors apparu interloqué, a jeté un coup d’œil à son adjoint avant de demander au journaliste s’il s’agissait « d’une question ou d’une affirmation ». Après qu’on lui a répondu que c’était une question, il a rétorqué que le président et le directeur sportif se sont déjà exprimés sur ce sujet. Il l’a indiqué sur un ton ferme, mais l’espace d’un instant « Poche » a cru avoir raté un épisode dans le feuilleton Mbappé.



Avant de se présenter dans la salle de presse, Pochettino s’était aussi exprimé au micro d’Amazon Prime. Tout en sortant également la carte « c’est le souci de la direction », il n’a pas manqué de souligner à quel point il appréciait son numéro 7 et qu’il serait très content de le garder une saison supplémentaire : « C’est notre joueur. Vous savez que l’industrie du foot est pleine de rumeurs. Notre président et notre directeur sportif sont très clairs. Il est là, avec nous. Nous sommes très heureux, c’est l’un des meilleurs, l’un des plus importants dans le monde du football. Donc c’est un cadeau de l’avoir avec nous ».