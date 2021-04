PSG : Pochettino donne des nouvelles du contrat de Mbappé

Double buteur ce mercredi avec le Paris Saint-Germain lors de la victoire du club parisien sur le Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), Kylian Mbappé s'est une fois de plus mis en lumière au meilleur des moments. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, l'attaquant poursuit les discussions avec Leonardo et sa direction pour une possible prolongation de contrat. Une affaire toujours loin d'être réglée.



Ce vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a justement été interrogé sur le sujet. L'entraîneur argentin a donné le peu d'informations en sa possession : "Le club, comme le joueur, tentent de parvenir à un accord pour que Kylian reste avec nous pour un bon bout de temps. C'est le désir du club et nous travaillons à cela."

Paris ne contrôle pas tout

Une volonté du PSG de conserver son joueur, certes, mais qu'en est-il de Kylian Mbappé ? "On ne peut pas contrôler ce qu'il se passe à l'extérieur", a confirmé Pochettino. En brillant de la sorte face au Bayern, comme il l'avait fait face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la compétition, Mbappé a assurément un peu plus attiser les convoitises du Real Madrid ou de Liverpool. Rien de bon pour le PSG.





Mbappé, stratosphérique à Munich :