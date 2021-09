PSG : Nuno Mendes annonce ses ambitions

Les amoureux du Paris Saint-Germain se préparaient à clore un mercato cinq étoiles. Depuis le 31 août et une deadline bien animée, ils en aperçoivent une sixième. Si Nuno Mendes - retenez bien ce nom - n'a pas le CV et la puissance médiatique d'un Messi ou d'un Ramos, le potentiel de ce jeune latéral gauche de 19 ans est unanimement salué. Il y a là le fruit d'une éclosion express - un an et demi au plus haut niveau - avec son club, le Sporting, qu'il a contribué à mener sur le toit du Portugal devant les deux géants du pays, Porto et le Benfica. Pas une mince affaire.

Danilo a joué les intermédiaires

Véloce, technique, affamé, le jeune homme voit loin, comme il l'a expliqué dans un entretien diffusé par PSGTV. « C’est sûr que ça a été très rapide. J’étais en sélection et j’ai reçu un appel pour me prévenir qu’il y avait une possibilité de signer avec le Paris Saint-Germain et ça m’a rempli de bonheur. Je n’imaginais pas vivre ce genre d’aventure aussi rapidement mais un joueur de foot professionnel doit être prêt à tout. Je me suis préparé au maximum depuis ma formation pour représenter au mieux un club du plus haut niveau. J’ai parlé avec Danilo en sélection, je sais qu’il va m’aider dans mon processus d’intégration. »

"Rester définitivement"

« Mon objectif, c’est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement, a poursuivi le jeune international portugais, enthousiaste et déterminé. Je suis heureux d’être au Paris Saint-Germain. Je donnerai le maximum pour ce grand club, je le représenterai avec une immense fierté. Je vais tout donner chaque jour. »

Que je joue ou pas, je soutiendrai l'équipe à fond

Et puis comme les 5 autres renforts de la capitale, Nuno Mendes se projette déjà dans l'atmosphère du Parc. « Je suis impatient de découvrir le Parc des Princes et de jouer dans ce magnifique stade. Je pense que n’importe quel joueur voudrait évoluer dans une telle enceinte et y représenter le Paris Saint-Germain. J’ai eu cette opportunité et je vais la saisir. Et la Ligue des Champions… C’est une compétition à laquelle je n’ai jamais participé. Je suis très heureux que Paris y soit engagé et j’ai l’intention de tout faire pour jouer ces matches. Enfin…Que je joue ou que je ne joue pas, je soutiendrai l’équipe à fond. » Un sans-faute. Le rendez-vous est pris.