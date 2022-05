Nkunku envoie un message au PSG : "Paris, je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de cœur"

Élu meilleur joueur de Bundesliga, Christopher Nkunku a crevé l'écran cette saison, de l'autre côté du Rhin. L'international français a été l'auteur de 27 buts en 40 apparitions sous le maillot du RB Leipzig. Repositionné dans un rôle de faux numéro 9, l'ancien titi parisien exprime son plein potentiel sur le plan offensif, grâce à une excellente qualité de frappe et une faculté à sentir les coups pour terminer les actions.. Le principal intéressé ne l'exclut pas.

Présent en conférence de presse dans le cadre du rassemblement de l'équipe de France, Christopher Nkunku a été cuisiné par les journalistes sur son avenir. « Paris, je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de cœur, a-t-il lancé dans des propos repris par L’Équipe. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. C'est flatteur d'avoir les plus grands clubs du monde qui s'intéressent à moi. Mais c'est aussi flatteur que Leipzig fasse tout pour me garder. Là, on est en juin, en sélection, et je suis focalisé sur ce rassemblement. » Pour rappel, Christopher Nkunku est sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2024.