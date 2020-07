PSG : Neymar n'intéresse pas le Real Madrid

L’année dernière, en même temps que son rival du FC Barcelone, le Real Madrid a tenté de s’attacher les services de la star du PSG, Neymar. Les exigences des responsables parisiens ont été trop élevées et les Merengue n’ont, de fait, pas cherché à aller trop loin. Des bruits ont laissé penser qu’une nouvelle approche de leur part pourrait se produire cet été, mais il n’en est rien. Le quotidien Marca indique dans son édition de lundi qu’il n’y a aucun désir de la part du géant de la capitale ibérique de mettre la main sur l’international auriverde.

Neymar à Madrid, un transfert difficilement réalisable Il y a de nombreuses raisons qui empêchent le Real de faire signer Neymar, à commencer par le coût de l’opération. Contrairement aux précédentes intersaisons, les Madrilènes ne disposent plus de surface financière illimitée pour agir sur le marché des transferts. En outre, Zinédine Zidane n’est pas certain que « Ney » puisse propulser son équipe dans une autre dimension, vu qu’il possède déjà suffisamment d’atouts importants en attaque. Enfin, le passif d’ancien blaugrana du joueur ne plaide pas en faveur d’une pige à Bernabeu. L’attaquant champion de France privilégierait d’ailleurs toujours un retour à Barcelone plutôt qu’un nouveau défi à Madrid.