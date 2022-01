PSG : Ndombele et Pochettino veulent se retrouver

C'est le dossier chaud du moment au Paris Saint-Germain. Afin de renforcer un milieu de terrain pas vraiment convaincant malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum l'été dernier, le club de la capitale française lorgne du côté de Tottenham, et plus particulièrement du côté de Tanguy Ndombele. Plus en odeur de sainteté chez les Spurs, l'ancien Lyonnais est une option qui ne déplairait pas à Mauricio Pochettino.

Le stratège argentin qui officie depuis un an sur le banc parisien a connu Ndombele du temps où il entraînait Tottenham, et selon les informations de L’Équipe, il "aimerait voir son milieu (au PSG) enrichi avec l'arrivée de Ndombele". La direction parisienne est prête à satisfaire les envies de Pochettino, mais pour l'heure, l'aspect financier pose problème. Le club doit vendre avant d'acheter. Et cette fois c'est impératif.

Ndombele convaincu

Le quotidien sportif indique que du côté de Ndombele, l'option parisienne est validée et le joueur est "convaincu par l'opportunité parisienne, et décidé à se donner toute les chances pour que ce deal aboutisse". Une possibilité qui reste pour le moment des plus incertaines. A moins que Paris ne parvienne à se délester de plusieurs éléments d'ici la fin du mercato hivernal. Il a jusqu'au 31 janvier.