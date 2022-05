PSG : Messi à l'Inter Miami en 2023 ?

Un avenir déjà tracé pour Lionel Messi ? Auteur d'une saison décevante sous le maillot du PSG, l'Argentin sera en fin de contrat avec le club de la capitale en 2023 (avec une année en option jusqu'en 2024) et aurait déjà quelques idées derrière la tête à en croire la chaîne américaine DirecTV. Via son journaliste Alex Candal, le média a affirmé que le sextuple Ballon d'Or s’apprêterait à acquérir 35 % des droits de la franchise américaine de l’Inter Miami, le club de Major League Soccer (MLS), dont David Beckham est copropriétaire. En plus de cela, Messi voudrait s'y engager à l’été 2023, à l'issue de son contrat avec le PSG.

Pas de décision avant la Coupe du monde ?

Le nom de Messi a, par le passé, déjà été associé au club de MLS. La saison passée, Beckham s'était exprimé en affirmant son ambition d'attirer le natif de Rosario et Cristiano Ronaldo. "Bien sûr, nous voulons toujours faire venir de grands joueurs. Miami est une ville qui attire tout le monde et ce genre de joueurs sont ceux que nous aspirons à faire venir ici", disait-il à l'époque. Ces dernières heures, les deux hommes, comme le relate Le Parisien, se sont croisés à Doha, alors que l'Anglais a assuré son rôle d'ambassadeur de la prochaine Coupe du monde.Le clan Messi, lui, a tenu à démentir l'information de DirecTV et s'est exprimé auprès du Parisien, ce mardi. "C’est complètement faux. Leo n’a pas encore décidé de son futur". Le quotidien catalan Sport assure de son côté que le numéro 30 du PSG ne prendra pas de décision sur son avenir avant la Coupe du monde 2022, qui se disputera du 21 novembre au 18 décembre prochain.