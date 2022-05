PSG : Mbappé a parlé avec Macron avant de faire son choix

"Il m'a donné de bons conseils"

Le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé s'est achevé samedi soir. Avant la rencontre face à Metz (5-0) lors de laquelle il a inscrit un triplé, l'attaquant a confirmé qu'il resterait au PSG, avec une prolongation jusqu'en 2025. Le meilleur joueur, buteur et passeur de Ligue 1 lors de cette saison 2021-2022 a donc repoussé les avances du Real Madrid afin de continuer sa carrière en Ligue 1 et dans ce dossier, il a été conseillé par le président de la République, Emmanuel Macron.Consécutivement à sa conférence de presse tenue ce lundi, le natif de Bondy s'est notamment confié à BFM TV. Au moment de son choix, il a reconnu avoir appelé le président de la République. "Il m’a dit qu’il était très content, que c’était une bonne nouvelle pour le pays et que c’était quelque chose de très bien., a assuré le champion du monde 2018, dans des propos retranscrits par RMC Sport.Avant cela, les deux hommes ont eu de nombreuses discussions. "Bien sûr qu’on a échangé., a révélé Mbappé, sûr qu'il n'optera pas pour des pas en arrière. "Il ne faut pas reculer, j’ai toujours voulu des responsabilités, ce n’est pas maintenant que j’en ai qu’il faut reculer", a jugé l'élément du PSG. Malgré la convoitise du Real Madrid, l'attaquant français a donc pris une "décision difficile" justifiée ce lundi en conférence de presse par une envie de "mener la France vers les sommets et tirer ce championnat et ce club".