Maxwell est un vrai amoureux du PSG. Après avoir défendu les couleurs du club francilien en tant que joueur, l'ancien défenseur est devenu coordinateur sportif pour la formation francilienne, avant de quitter Paris à l’été 2019 pour retourner au Brésil et être plus proche de sa famille. Mais la nostalgie a frappé l'ancien latéral gauche, qui aimerait être de nouveau impliqué dans la vie du club.

"Mon espoir est de revenir"

"J'espère revenir à Paris car je suis très attaché au PSG. Aujourd'hui, je le représente comme ambassadeur au Brésil, mais un jour j'espère y retravailler. Mon espoir et mon envie sont toujours de revenir. Après cela dépend du club, si je suis utile ou pas Oui, le quotidien me manque beaucoup. On avait beaucoup travaillé pour mettre en place le groupe qui est là aujourd'hui. Je suis encore attaché à de nombreux joueurs, je m'entends bien aussi avec le staff, le projet est ambitieux, et cela me manque de ne pas travailler au quotidien pour emmener le club plus haut", a ainsi glissé le Brésilien dans les colonnes du Parisien.



Maxwell aimerait avoir de nouveau un impact dans la vie du club, comme lors du transfert de Neymar en 2017 : "Mon rôle dans la venue de Neymar ? D’abord, la chose importante, c’était que Neymar voulait venir au PSG. C’est lui qui a ouvert la voie à un transfert. Après, de nombreuses personnes ont travaillé, et moi j’ai essayé de participer où on avait besoin de moi. Je me suis servi de ma proximité avec Neymar pour lui expliquer le projet sportif du club et quel rôle il y jouerait''. Bientôt de nouvelles missions d'envergure pour Maxwell à Paris ?