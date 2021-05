Les mois et les semaines passent, et toujours pas de prolongation en vue pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. En attendant, Leonardo et son staff se seraient mis en quête d'un renfort de classe mondiale afin de renforcer le club de la Capitale. Une star du nom de Robert Lewandowski.

Lewandowski atteint les 40 buts !





Et parmi les pistes envisagées, L’Équipe indique ce dimanche que le club parisien pourrait relancer Robert Lewandowski. Déjà sollicité à plusieurs reprises par le passé, le Polonais de trente-deux ans pourrait cette fois être tenté par l'expérience. Et même si le Bayern Munich a fermé la porte à son départ, Lewandowski serait, selon le média, dans un autre état d'esprit. Le joueur réfléchirait ainsi "à donner un autre tour à sa carrière, après avoir tout gagné avec le Bayern".





Sous contrat en Bavière jusqu'en 2023, l'avant-centre ne serait en revanche pas gratuit. Loin de là.