PSG - Les vérités de Leonardo sur Mbappé et Neymar

De passage sur les ondes de France Bleu Paris ce jeudi matin, Leonardo, directeur sportif du PSG, s'est confié sur le sujet épineux des prolongations de bail de Kylian Mbappé et de Neymar au sein du club de la capitale. "Ça fait longtemps qu'on parle, tout le monde sait ce qu'on veut, confie ainsi le dirigeant brésilien. Les choses sont claires. On va arriver au moment - et je pense que c'est bientôt - de dire quelle est la vision de tout le monde pour le futur. Avec Neymar, on parle aussi. On est en bonne voie. Le contrat est seulement décidé quand il est signé." De quoi répondre aux rumeurs évoquant un intérêt du Real Madrid pour le natif de Bondy, les médias espagnols affirmant que le club merengue serait en train de fourbir une offre pharaonique pour la proposer aux dirigeants parisiens cet été.

ENTRETIEN EXCLUSIF - Leonardo : "on arrive au moment de la décision" pour la prolongation de Mbappéhttps://t.co/TNofywbkvs — France Bleu Paris (@francebleuparis) February 24, 2021

Mais Leonardo n'a pas seulement évoqué Kylian Mbappé et Neymar, ce jeudi. L'ancien international brésilien souhaite également prolonger les contrats d'Angel Di Maria et Juan Bernat, en fin de contrat l'été prochain. Bref, tout un programme pour le dirigeant, qui va avoir du pain sur la planche avant juin 2021...