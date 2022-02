Kylian Mbappé prolongera-t-il son contrat avec le Paris Saint-Germain ? L'hypothèse commence à prendre de l'épaisseur. Jérôme Rothen entretiendrait de bonnes relations avec le clan du joueur depuis son entretien réalisé cet automne. L'ancien international français a fait un point sur ce dossier, ce mardi, dans son émission sur RMC. Pour lui, la tendance serait à un rapprochement entre les deux parties.

"Les relations se sont réchauffées"

"Selon mes informations, les relations se sont réchauffées entre Kylian Mbappé et le PSG. C’est une réalité. Il y avait 99 % de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65 % de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment. Ce qui peut peser, c’est l’aspect sportif, ce que dégage le club et surtout la saison du PSG. Dans les échanges que j’ai pu avoir, une qualification contre le Real peut faire évoluer les choses positivement pour le PSG", a lancé Rothen. De quoi relancer l'espoir dans l'esprit des amoureux du Paris Saint-Germain ? A suivre.