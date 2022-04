La piste Paul Pogba au PSG revient au centre de l'actualité. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United - 7ème de Premier League et assuré de terminer la saison sans un seul titre - le champion du monde 2018 a reconnu son mal-être à Old Trafford, depuis son arrivée en 2016, en provenance de la Juventus Turin. Dans un entretien accordé au Figaro, le joueur avait évoqué certaines incompréhensions autour de son rôle à Manchester United - se demandant même si il en avait un par rapport aux Bleus, avec qui ses performances sont bien plus qualitatives.

Le PSG, lui, garde donc toujours un œil sur le milieu de terrain. Dans une fin de saison morose, et avec le seul titre de Champion de France à aller chercher, le club de la capitale a entamé les discussions pour la saison 2022-2023, même si sa structure de base semble incertaine. Cependant, Leonardo a été reçu du côté de Doha récemment, et l'actuel directeur sportif du club francilien n'aurait pas ménagé ses efforts afin de définir une priorité concernant le recrutement ; selon des informations de Foot Mercato, le Brésilien aurait insisté auprès de l'état-major du club afin de convaincre de la pertinence potentielle du recrutement de Pogba.

Heads up, we have to fight until the last game and we will do it! 🔴 #MUFC pic.twitter.com/mCcXB1ilLX