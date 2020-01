Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'un échange entre les défenseurs Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio a pris de l'épaisseur des de chaque côté des Alpes. Ces deux éléments peu utilisés sont en quête d'un nouveau défi pour relancer leur carrière. Mais si le dossier semblait brûlant en fin de semaine dernière, la piste de cet échange se serait sérieusement refroidie ces dernières heures.

Les positions du PSG et la Juventus éloignées pour un échange Kurzawa-De Sciglio

Selon les informations de RMC Sport, les positions du Paris Saint-Germain et de la Juventus seraient, à l'heure actuelle, très éloignées. La Vieille Dame estime que son joueur n'a pas une valeur comparable à celle du latéral gauche international français. Un constat incitant les dirigeants italiens à réclamer du cash dans cette opération. Les négociations devraient se poursuivre, à moins que l'une des deux parties ne siffle la fin du feuilleton avant le 31 janvier. Affaire(s) à suivre...