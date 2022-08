Le PSG a bouclé plusieurs arrivées depuis l’entame du mercato, mais dans le sens des départs il n’y a eu qu’un seul mouvement. Celui d’Angel Di Maria, qui était en fin de contrat. Une demi-douzaine de joueurs ont été placés sur la liste des transferts et aucun d’eux n’a pour l’instant bougé. Les choses pourraient cependant s’activer dans les prochains jours après qu’un candidat au départ se soit manifesté.

Le PSG réclame 15M€

Le candidat en question c’est Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin était en discussions avec la Juventus et il vient de donner son aval au club italien. Les termes personnels ont été conclus et il ne reste désormais plus qu’à s’entendre avec la direction francilienne. Celle-ci demanderait au moins 15M€ pour se séparer de son joueur. A court d’options dans l’entrejeu après la blessure de Paul Pogba, la Vieille Dame devrait normalement faire l’effort nécessaire pour boucler l’opération.

Âgé de 28 ans, Paredes évolue au PSG depuis la saison 2019/2020. Il avait été recruté pour un montant de 40M€ (plus de 7M€ de bonus). Il totalise 114 matches avec l’équipe de la capitale française, dont 22 la saison dernière. Même s’ils avaient la nationalité comme point commun, Mauricio Pochettino ne s’appuyait pas trop sur lui. Il ne l’a aligné d’entrée qu’à 15 reprises en 2021/2022.