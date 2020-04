PSG - Le message fort de Meunier : « Les clubs qui me veulent ont tout à gagner ! »

Où évoluera Thomas Meunier la saison prochaine ? L'international belge voit son contrat son Paris Saint-Germain expirer en juin prochain et n'a toujours pas rempilé. Depuis quelques semaines, son nom est revenu avec insistance du côté du Borussia Dortmund. Sans démentir clairement, le défenseur latéral droit est resté assez flou sur les pistes envisageables et s'est surtout vendu avec franchise.

Thomas Meunier : "Les clubs n'ont pas grand-chose à perdre"

« Un joueur libre, international, qui joue dans l’équipe n°1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu’on doit me couper une jambe ! Les clubs n’ont pas grand-chose à perdre au niveau de l’investissement, et je pense qu’ils le savent. Ils ont tout à gagner », a lâché Meunier dans des propos accordés à la RTBF.

« Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j’ai vu autant d’articles me liant à Tottenham ou à l’Inter... Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c’est toujours de rester à Paris, mais pour l’instant c’est assez calme », a conclu le latéral.



