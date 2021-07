Indiscutable à son poste d’arrière central du PSG après le départ de Thiago Silva, Presnel Kimpembe risque de l’être un peu moins à partir de la saison prochaine. L’arrivée au sein du club de l’illustre Sergio Ramos a totalement rebattu les cartes, et il y a fort à parier que le temps de jeu de l’international français va devenir moins conséquent dans les mois à venir. Pour autant, ce dernier ne panique pas.

Tuchel voulait Kimpembe à Chelsea



Selon ce que rapporte L’Equipe, Kimpembe a été surpris par le recrutement du chevronné défenseur espagnol. Néanmoins, cette décision du club ne l'a en rien inquiété, ni altéré son plan de carrière. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’équipe francilienne, il a toujours l’intention de poursuivre son parcours du côté du Parc. Sentant la confiance de Mauricio Pochettino, il veut croire qu’il partira à armes égales avec ses concurrences au poste et que son rôle demeurera toujours aussi important au sein de l’équipe. Kimpembe, qui fut d’ailleurs l’un des premiers à souhaiter la bienvenue à Sergio Ramos, aurait pu avoir un raisonnement différent et envisager un départ sous d’autres cieux. Le champion du monde est suivi depuis un bon moment par Chelsea et son ancien coach Thomas Tuchel. Un intérêt auquel il reste cependant insensible. Son attachement à son club formateur a finalement fait la différence dans sa réflexion et c’est pourquoi il a misé sur la stabilité, quitte à devoir prouver de nouveau sa valeur.