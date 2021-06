Tout en avançant sérieusement sur les dossiers qui concernent Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le PSG est en train d’explorer des pistes de renfort en milieu de terrain. Malgré le recrutement de Georginio Wijnaldum, les vice-champions de France pensent encore améliorer ce secteur. Un certain Miralem Pjanic figurerait sur leurs tablettes, d’après une information divulguée par El Mundo Deportivo.

Un transfert qui arrangerait tout le monde

Le quotidien catalan affirme que l’international bosnien plait beaucoup à Mauricio Pochettino et à Leonardo. Les deux seraient d’accord pour formuler une proposition, sachant que l’ancien Lyonnais ne veut plus continuer chez les Blaugrana en raison du manque de confiance de Ronald Koeman. Le club espagnol serait également prêt à le laisser filer, afin de se débarrasser d’un gros salaire. Tout plaide donc en faveur d’une entente pour peu que l’intérêt se concrétise. Pour rappel, Pjanic avait déjà été pisté par le PSG il y a de cela quelques années. Les conditions n’étaient cependant pas réunies pour un engagement.