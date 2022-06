PSG : Kimpembe clame son amour pour le club

Alors que sa situation contractuelle a été très commentée ces dernières semaines, Presnel Kimpembe a répété une nouvelle fois tout son attachement pour le Paris Saint-Germain. Symbole de la réussite de la formation parisienne, le titi a tenu des propos forts dans le cadre d'un événement organisé par PSG TV avec une supportrice du club.

Kimpembe : "Porter ce maillot à chaque match, c'est une immense fierté"

Après que cette dernière l'ait interrogé sur le sentiment qui anime le défenseur en passant de "titi à titulaire", Presnel Kimpembe n'y est pas allé par quatre chemins : « Oh ! Beaucoup de fierté. Parce que j’ai fait toutes mes classes ici, et pouvoir jouer avec ce maillot c’est un rêve et un honneur, surtout quand on vient du centre de formation. J’ai tout appris ici. Porter ce maillot à chaque match, c’est une immense fierté".

Autre motif de fierté pour le champion du monde 2018 : son statut de vice-capitaine du PSG. "J’ai la responsabilité d’être vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Ce n’est pas rien, c’est quelque chose de très important", s'est-il encore enthousiasmé.