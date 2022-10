L'ancien défenseur du PSG, Thilo Kehrer, est content d’avoir opté pour West Ham lors du dernier mercato. L’international allemand a rejoint les Hammers pour 12 millions d'euros l'été dernier, sacrifiant ainsi la Ligue des champions. Mais c’est un choix qu’il ne regrette absolument pas.

« La Premier League c’est la Ligue des Champions »

Dans un entretien à Sky Allemagne, il a confié : "J'ai réfléchi à ce qui avait le plus de sens pour moi pendant l'été. Bien sûr, je voulais avoir le plus de temps de jeu possible, à un niveau aussi élevé que possible". La C1, qu’il a disputé sans discontinuité pendant quatre ans, ne sera plus à son menu. Mais, il ne s’en fait pas. Car en Premier League, il y a "beaucoup de matches au niveau de la Ligue des champions" selon lui.



"J'ai trouvé une très, très bonne base à West Ham", a ajouté l’arrière allemand, rassurant ainsi concernant son adaptation. Le premier match compliqué qu’il a connu dans l’élite anglaise, où il a provoqué un pénalty, est déjà de l’histoire ancienne.