Mauro Icardi n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté du PSG. Ses soucis récents avec Wanda Nara ont fini par agacer la direction du club. Aujourd’hui, il serait question de le transférer à la première occasion qui se présente. Et cela pourrait se produire dès le mois de janvier prochain.

Un transfert dès le mois de janvier ?

Selon le site Fichajes, l’attaquant argentin est susceptible d’être approché par Chelsea. Thomas Tuchel, le coach qui l’a fait venir à Paris, est intéressé par la possibilité de l’accueillir à Londres. Le technicien allemand a toujours de l’estime envers l’ancien intériste, et il est convaincu que ce dernier pourrait lui être d’un grand apport. Reste à savoir si les deux clubs sont en mesure de parvenir à un accord. Il y a fort à parier que le PSG ne bradera pas un élément pour lequel il a payé 50M€.



Pour rappel, les champions d’Europe sont actuellement diminués en attaque en raison des blessures conjuguées de Romelu Lukaku et de Timo Werner. La venue d’Icardi en janvier leur offrirait une solution supplémentaire dans ce secteur.