PSG : Icardi prend la parole sur son futur !

Transféré au Paris Saint-Germain après une année d'acclimatation sous la forme d'un prêt, Mauro Icardi est épanoui en France. Si le buteur argentin continue de faire l'objet de nombreuses rumeurs, notamment en Italie, il assure vouloir honorer son contrat à Paris.

"Je me sens bien ici"

"Quand je suis arrivé en prêt, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir être décisif et aider l'équipe avec mes buts, a-t-il expliqué dans un entretien accordé au site officiel du. C'était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait décidé de lever l'option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années. Pour moi, c'est un honneur et une fierté, comme je l'ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C'est ce qu'un joueur recherche".