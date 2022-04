Depuis son arrivée en France, Achraf Hakimi noue une grande complicité avec Kylian Mbappé, sur et en dehors du terrain. Une connexion naturelle que l'international marocain apprécie, comme il l'a confié dans un entretien accordé à Téléfoot. "Je parle beaucoup avec Kylian. Il m’a beaucoup aidé, je commence à mieux parler français. Ça a été spontané entre nous deux. Quand tu rencontres quelqu’un comme lui, on a le même âge, avec la même personnalité, le même caractère, tout est fluide entre nous".

Hakimi sur Mbappé : "C'est mon ami, je veux qu'il reste ici"

"Sur le terrain, c’est facile de jouer avec un joueur comme ça , de lui donner le ballon, a continué l'ancien défenseur du Borussia Dortmund. Il peut marquer un, deux ou trois buts. Il peut décider seul le sort d’un match. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, c’est mon ami, je veux qu’il reste ici. Il le sait, mais je lui souhaite le meilleur, il décidera ce qu’il estime être le mieux pour sa carrière, et je le soutiendrai", a conclu Hakimi. Une chose est sûre : Kylian Mbappé ne manquera pas d'appuis dans le vestiaire parisien s'il venait à prolonger son aventure dans la Capitale.