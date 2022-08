PSG - Galtier attend 3 recrues en plus de Sanches

Interrogé à deux jours de l'ouverture de la saison à Clermont pour savoir combien de recrues il espérait en plus de Sanches, Galtier a répondu: "Trois". "Après, il y a la difficulté du mercato, c'est difficile, a-t-il ajouté face à la presse. Le président et Luis Campos (le directeur du football, NDLR) travaillent énormément là-dessus. On n'est pas là non plus pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif, des joueurs qui soient très proches en termes de niveau pour être performants tout au long de la saison et créer aussi une saine concurrence. Mais est-ce que ces trois joueurs vont arriver rapidement, plus tard ou pas du tout? Je ne sais pas. Je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir un effectif très compétitif."

Jusqu’ici, et en attendant l'officialisation du transfert de Renato Sanches en provenance de Lille, le PSG a recruté trois joueurs: le milieu portugais Vitinha (ex-Porto), le jeune attaquant français (20 ans) Hugo Ekitike (ex-Reims) et le défenseur français Nordi Mukiele (ex-RB Leipzig).

Chelsea fait le forcing pour Aubameyang