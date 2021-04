C'est l'un des dossiers les plus importants qui attend le Paris Saint-Germain. Au-delà de l'éventuelle prolongation de Neymar et de Kylian Mbappé, la question du renforcement du secteur défensif parisien sera un élément clé du prochain mercato. Réclamé notamment par le champion du monde tricolore, le recrutement de latéraux dignes de ce nom sera étudié. En conséquence, le cas d'Alessandro Florenzi est sur la table.



Prêté par l'AS Rome, l'Italien ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Restera-t-il ou non à Paris ? La question se pose. D'autant que les prétendants ne semblent pas manquer. Dernier en date, l'Inter Milan qui aurait même déjà contacté le joueur. D'après La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte se serait fendu d'une petite visite à son compatriote. Le journal italien indique que les deux hommes se seraient parfaitement entendus. De son côté, le PSG hésite toujours à le conserver définitivement. Tout reste donc ouvert pour le latéral droit transalpin.